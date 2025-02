Ethereum vor entscheidendem Wendepunkt - Kurs testet wichtige Unterstützung

Der Kryptomarkt wurde am vergangenen Wochenende von einer starken Abverkaufswelle erfasst, nachdem neue Zölle durch den US-Präsidenten Donald Trump bekannt gegeben wurden. Besonders Ethereum und andere Altcoins bekamen die Auswirkungen zu spüren. Der ETH-Kurs fiel dabei bis auf die wichtige Unterstützungsmarke von 2.200 US-Dollar, wo er vorerst einen Boden fand.

Ethereum an kritischem Wendepunkt

Der Ethereum-Kurs konsolidiert aktuell knapp oberhalb der 2.800-US-Dollar-Marke, nachdem die wichtige Unterstützung bei 2.163 US-Dollar kurzzeitig getestet aber nicht nachhaltig durchbrochen wurde. Diese Preiszone hat sich in der Vergangenheit bereits mehrfach als Sprungbrett für neue Aufwärtsbewegungen erwiesen.

Die technische Analyse zeigt jedoch einen Haken: Der Kurs bewegt sich in einer diagonalen Struktur, was typischerweise auf eine schwächere Rallye hindeutet. Der Widerstandsbereich bei 3.600 US-Dollar wird dabei zur entscheidenden Marke. Ein Durchbruch darüber könnte ein starkes Kaufsignal generieren, während ein Fall unter 2.163 US-Dollar einen größeren Abverkauf einleiten könnte.

Wall Street Pepe ($WEPE) mit beeindruckendem ICO-Start

Der neue Meme-Coin Wall Street Pepe konnte trotz der Marktturbulenzen eine beachtliche Entwicklung hinlegen. In nur acht Wochen erreichte der Token eine Marktkapitalisierung von 70 Millionen US-Dollar, mit einem Handelsvolumen von über einer Million US-Dollar in den letzten 24 Stunden.

Das ICO nähert sich mit großen Schritten seinem Hard Cap von 73 Millionen US-Dollar. Viele Analysten erwarten nach dem Launch eine ähnliche Performance wie bei früheren erfolgreichen Meme-Coins, die Kurssteigerungen um das Fünf- bis Zehnfache verzeichneten. Einige Experten halten sogar eine 15-fache Steigerung für möglich, da das aktuelle Marktumfeld bullischer erscheint als bei früheren Meme-Coin-Hypes.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.