Die auf Einkaufszentren in Osteuropa spezialisierte Atrium European Real Estate Ltd. hat sich in dem von ihr neu bearbeiteten Segment Wohnen erste Objekte gesichert. In Polen hat man für 53 Mio. Euro Verträge für 650 Wohneinheiten in Warschau und Krakau abgeschlossen, die bis Ende 2022 bezugsfertig sein sollen. Bis 2025 will Atrium ein Portfolio von 5.000 Wohneinheiten schaffen. Eine Pipeline von ...

