In der Verarbeitung pharmazeutischer Feststoffe stellt das Austreten wirkstoffhaltiger Stäube ein großes Risiko dar. Mit zunehmend hochwirksamen Pharmazeutika steigt damit auch der Bedarf an Containment-Lösungen für die pharmazeutische Produktion kontinuierlich an. Die wachsende Nachfrage an hochwirksamen Pharmazeutika, etwa in der Onkologie und Hormontherapie, steigert den Bedarf der Pharmabranche an sicheren Lösungen für eine möglichst risikoarme Produktion. Ursache ist unter anderem der wachsende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...