An den asiatischen Märkte geht es weiter abwärts, deshalb dürfte auch der Dax am Mittwochmorgen schwächer in den Handel starten. Es sind vor allem die Inflationssorgen und die steigenden Energie- und Rohstoffkosten, die auf den asiatischen Märkten lasten. Zudem ist der Ausgang der Immobilienkrise in China weiter ungewiss. Nach dem wochenlangen Ausverkauf an der Hongkonger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...