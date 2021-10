Frankfurt (ots) -Nachhaltigkeit - überall scheint sie thematisiert zu werden, zumindest aber in den Medien, in der Werbung, in politischen und gesellschaftlichen Diskussionen. Wo findet sie sich jedoch in der Personalpolitik?In ihrer Online-Veranstaltung "Vereinbarkeit und Nachhaltigkeit - Perspektiven für die Zukunft!" zeigt die berufundfamilie Service GmbH die Rolle der familien- und lebensphasenbewussten Personalpolitik in der Nachhaltigkeitsdebatte auf. Unterstützung erhält sie dabei von Prof. Dr. Dr. Alexander Brink, Professor für Wirtschafts- und Unternehmensethik an der Universität Bayreuth. Seine Erkenntnis ist: "Vereinbarkeit und Nachhaltigkeit werden von gemeinsamen Werten getragen. Unternehmen sollten diese Werte über eine Nachhaltigkeitsstrategie wirksam in die Tat umsetzen. Nur dann sind sie attraktiv für Kund*innen und Mitarbeitende - und fit für die Zukunft."Oliver Schmitz, Geschäftsführer der berufundfamilie Service GmbH, bewertet zudem das Thema Nachhaltigkeit aus dem Blickwinkel der langjährigen Beratungspraxis einer Organisationsentwicklung. Er widmet sich Fragen wie: Warum ist strategische Vereinbarkeitspolitik nachhaltige Personalpolitik? Was braucht sie, um nachhaltig wirken zu können?Eingeladen sind Personalverantwortliche genauso wie alle an Vereinbarkeit und Nachhaltigkeit interessierten Vertreter*innen von Unternehmen, Institutionen und Hochschulen. Die 1,5-stündige Online-Veranstaltung ist für die Teilnehmenden kostenfrei und findet über Edudip statt.Online-Veranstaltung"Vereinbarkeit und Nachhaltigkeit - Perspektiven für die Zukunft!"28.10.2021, 10.00 - 11.30 UhrKostenfreie Anmeldung unter: https://bit.ly/3jQCoy7Die berufundfamilie Service GmbH ist Dienstleister und Think Tank im Themengebiet Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Privatleben. Sie begleitet erfolgreich Unternehmen, Institutionen und Hochschulen bei der Umsetzung einer nachhaltigen familien- und lebensphasenbewussten Personalpolitik und der Gestaltung familiengerechter Forschungs- und Studienbedingungen. Ihr zentrales Angebot ist das audit berufundfamilie bzw. audit familiengerechte hochschule, das von der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung initiiert wurde. Das audit ist das strategische Managementinstrument, welches Arbeitgeber dazu nutzen, ihre Personalpolitik familien- und lebensphasenbewusst aufzustellen und ihre Arbeitgeberattraktivität zu stärken. Seit 1998 wurden über 1.800 Arbeitgeber mit dem Zertifikat zum audit ausgezeichnet. www.berufundfamilie.dePressekontakt:Silke GüttlerLeitung Corporate Communicationsberufundfamilie Service GmbHTelefon: +49 69 7171 333-161E-Mail: s.guettler@berufundfamilie.deOriginal-Content von: berufundfamilie Service GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130344/5038848