E-Commerce-Riese Amazon arbeitet anscheinend an einem eigenen intelligenten Kühlschrank. Der soll angeblich Gewohnheiten tracken und mit den hauseigenen Lebensmittelmärkten zusammenarbeiten. Das Gerät von Amazon verfolge das Inventar und die Kaufgewohnheiten; es sage sie gar vorher. Es soll so imstande sein, vorausschauend Bestellungen aufzugeben. Die Milch steht also vor der Tür, bevor du merkst, dass sie zur Neige geht. Zusätzlich berichteten Quellen gegenüber Business Insider, der Kühlschrank behalte die Verfallsdaten im Auge. Auf Basis seines Inhaltes könne er zudem Rezepte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...