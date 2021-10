Königstein im Taunus (ots) -Das Bewertungsportal FernstudiumCheck und der Bundesverband der Fernstudienanbieter haben zum großen Online-Voting aufgerufen, um den "Tutor des Jahres 2022" zu küren. Mit Birgit Barthels und Stephan Hagenkord sind gleich zwei Dozenten von karriere tutor® unter den Top 3. Gerrit Mauch wurde auf Platz 6 gewählt und ist somit unter den Top-Ten-Dozenten.Birgit Barthels unterrichtet seit 2018 bei karriere tutor® den Lehrgang "Spezialist für Lohn- und Gehaltsbuchhaltung". Ihre langjährige Berufserfahrung im Vertrieb und als SAP-Spezialistin hilft ihren Teilnehmern, sich bestmöglich auf die Prüfungen vorzubereiten. "Eine großartige Dozentin, die mit Witz und Wissen punktet. Mehr geht nicht!", so beschreibt ein Teilnehmer die sympathische Rheinländerin. Mit einer Weiterempfehlungsrate von 100 % bei FernstudiumCheck steht sie ganz vorn in der Gunst ihrer Teilnehmer, die sie auf den verdienten Platz 2 gewählt haben."Eine kleine Verschiebung der Sichtweise ändert die Denkweise - Schritt für Schritt", so lautet das Motto unseres Dozenten Stephan Hagenkord. Der 55-Jährige unterrichtet seit 2019 die Lehrgänge "Professional Scrum Master I und II" sowie"Professional Scrum Product Owner", die sich großer Beliebtheit erfreuen. Die Teilnehmer schätzen besonders seine Leidenschaft für das Thema "Scrum" und beschreiben ihn als "Dozent mit Herz und Hirn". Mit dieser Kombination erreichte er einen hervorragenden Platz 3.Ein weiterer Kandidat von karriere tutor® landete ebenfalls unter den Top Ten: Gerrit Mauch, Dozent für die Themen "Digital Business Innovator" und "Digitalisierung" kann sich über einen großartigen Platz 6 freuen.Insgesamt schickte karriere tutor® sechs seiner nominierten Tutoren ins Rennen; die drei Top-Platzierten stehen für ein hoch motiviertes und engagiertes Dozenten-Team.Mehr als hundert Dozenten wurden von Absolventen und Teilnehmern von Fernstudiengängen als "Tutor des Jahres 2022" vorgeschlagen. Zur Abstimmung stellten sich insgesamt 46 Kandidaten von 22 Hochschulen und Instituten. "Sie alle zählen bereits durch ihre Nominierungen zu Deutschlands beliebtesten Tutoren", betont Verbandspräsident Mirco Fretter. Es wurden insgesamt 3.500 Stimmen abgegeben, und zum Schluss lagen die drei Erstplatzierten nur einen Hauch auseinander, verrät Fretter.Über die karriere tutor GmbH:Seit ihrer Gründung im Jahr 2015 hat sich die karriere tutor GmbH vom Start-up zum Vorreiter in Sachen geförderte Online-Weiterbildung und ortsunabhängiges Lernen entwickelt: Mit einer Kombination aus digitalen Lehrgängen, individueller Online-Betreuung, detailreicher Karriereberatung und intensivem Bewerber-Coaching hat das Unternehmen bereits Tausende Absolventen fit gemacht für eine erfolgreiche berufliche Zukunft. Das Unternehmen mit Sitz in Königstein im Taunus ist für seine Teilnehmer an zahlreichen weiteren Standorten deutschlandweit aktiv.Pressekontakt:Beatrix Gutmann06174 913 77 50beatrix.gutmann@karrieretutor.deOriginal-Content von: karriere tutor GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122132/5038897