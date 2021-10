Thomas Gerstner und Andy Joeres bringen jahrzehntelange Erfahrung mit der Skalierung von SaaS-Unternehmen in der EMEA-Region mit

Phenom, der weltweit führende Anbieter von Talent Experience Management (TXM), hat heute die Einstellung von zwei Führungskräften bekannt gegeben, die das rasante globale Wachstum des Unternehmens fördern sollen. Thomas Gerstner wird die Geschäfte von Phenom in Mitteleuropa leiten, und Andy Joeres wird für die Initiativen in Großbritannien und Irland, Nordeuropa, dem Nahen Osten und in Afrika verantwortlich sein. Die Stellen wurden geschaffen, um die Dynamik in der EMEA-Region weiter auszubauen, wo die Nachfrage nach Talenterlebnissen, KI und Automatisierung im Personalsektor einen rapiden Anstieg verzeichnet.

Nach einer Reihe von Übernahmen und der Gewinnung zahlreicher Unternehmenskunden in der EMEA-Region hat das europäische Phenom-Team zügig die Marke von 100 Mitarbeitern überschritten. Mit seinen Niederlassungen in Großbritannien, Irland, Deutschland, den Niederlanden, Frankreich, Italien, Spanien, Schweden und der Schweiz plant Phenom bis 2022 weitere Neueinstellungen in Bereichen wie Kundenerfolg, Vertrieb, Kundenbetreuung, Marketing, Technik oder Produkte.

"Die Nachfrage nach KI-gestützten Talenterlebnissen ist universell, und das Interesse an der Phenom-Plattform aus der EMEA-Region nimmt täglich zu", so Mahe Bayireddi, Mitbegründer und CEO von Phenom. "Wir sind sehr erfreut, Andy und Thomas in unserem Team willkommen zu heißen. Sie können eine beeindruckende Erfolgsbilanz bei der Umsetzung ambitionierter Geschäftsziele in zahlreichen Märkten rund um den Globus vorweisen, und wir sind davon überzeugt, dass ihre Führungsqualitäten unser talentiertes Team dazu inspirieren werden, globale Unternehmen mit herausragenden Talenten zusammenzubringen."

Als Vice President und General Manager bei Phenom in Mitteleuropa wird Gerstner für die Entwicklung bestehender und neuer Kundenbeziehungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz verantwortlich sein. Zuletzt war Gerstner bei Pathlock in der Position des President für EMEA zuständig, wo er die Wachstumsstrategie für alle Kanäle definierte, implementierte und ausführte. Zuvor war er 14 Jahre lang in verschiedenen leitenden Funktionen bei SAP tätig, unter anderem als Senior Vice President für den Geschäftsbereich SuccessFactors in der Region Mittel- und Osteuropa sowie als Managing Director in Asien.

"Phenom hat in Mitteleuropa bereits großes Interesse geweckt, und ich freue mich, nun Teil dieser faszinierenden Reise zu sein", so Gerstner. "Unternehmen, die in KI-gestützte Talenterlebnisse investiert haben, sind ihren Wettbewerbern weit voraus. In Mitteleuropa verschafft die anspruchsvolle Phenom-Plattform Unternehmen bereits erhebliche Wettbewerbsvorteile und hilft ihnen, ihre Ansätze bei der Rekrutierung, Entwicklung und Bindung von Talenten grundlegend zu verändern."

Joeres übernimmt bei Phenom die Position des Vice President of Sales für die EMEA-Region, wo er neue Geschäftsmöglichkeiten für das Unternehmen erschließen wird. Joeres war für den Start von Hyperwachstums-Initiativen bei Unternehmen wie Celonis und Snow verantwortlich, wo er ein dreistelliges jährliches Wachstum erzielte und die Belegschaft von kleinen Teams zu großen Einheiten mit weitreichendem Einfluss auf das gesamte Unternehmen exponentiell vergrößerte.

"Meine Leidenschaft galt schon immer der Entwicklung von Go-to-Market-Strategien und deren Umsetzung für Unternehmen, die eine klare, fundierte Vision verfolgen", so Joeres. "Personalabteilungen erkennen zunehmend, dass intelligente Erlebnisse für die Rekrutierung und Bindung der besten Talente Gegenwart und Zukunft sind und die TXM-Plattform von Phenom die ideale Lösung dafür ist. KI und Automatisierung sind für die Skalierung solcher Erlebnisse unverzichtbar geworden. Ich freue mich darauf, zum weiteren Erfolg der Phenom-Plattform beitragen zu können und Unternehmen dabei zu helfen, ihren Kosten- und Zeitaufwand für Personaleinstellungen zu senken und gleichzeitig die Mitarbeiterbindung zu erhöhen."

Über Phenom

Phenom ist ein globales HR-Technologieunternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, eine Milliarde Menschen dabei zu unterstützen, den richtigen Job zu finden. Phenom Talent Experience Management (TXM) hat sich auf den Aufbau KI-gestützter, skalierbarer Lösungen spezialisiert und personalisiert und automatisiert die Talent Journey für Kandidaten, Recruiter, Mitarbeiter und Management durch seine Karriere-Website, per Chatbot, CRM, CMS, SMS- und E-Mail-Kampagnen, Hochschulrekrutierung, interne Mobilität, Career-Pathing, Diversität und Inklusion, Talentmarktplätze, Auftritte, Empfehlungen, Personalverantwortliche und Einstellungsanalysen. Auf diese Weise können Arbeitgeber ihre Talentakquise und ihr Talentmanagement verbessern, indem sie Kandidaten und Mitarbeitern helfen, den richtigen Job zu finden, Recruiter die passenden Talente identifizieren und einstellen und das Management die Strategie, Prozesse und Ausgaben im Personalwesen optimieren. Im Deloitte Technology Fast 500 für 2020 wird Phenom unter den am schnellsten wachsenden Technologieunternehmen geführt. Ferner erhielt Phenom für die Einführung und Optimierung von HelpOneBillion.com den regionalen Timmy Award 2020.

Der Hauptsitz von Phenom liegt im Großraum Philadelphia/USA. Weitere Niederlassungen unterhält das Unternehmen in Indien, Israel, den Niederlanden, Deutschland und Großbritannien.

Weitere Informationen sind erhältlich unter www.phenom.com. Folgen Sie Phenom auf LinkedIn, Twitter, Facebook, YouTube und Instagram.

