Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit laden wir Sie herzlich zum IIF -International Investement Forum am 14. Oktober 2021 ab 09:45 Uhr ein.

Das International Investment Forum (IIF) bietet als rein digitales Live-Event Zugang zu börsennotierten Unternehmen aus den Small- und Midcap-Segmenten aller Welt ohne Umwege. Speaker am 14. Oktober 2021 sind Vorstände börsennotierter Gesellschaften aus den Branchen Technologie, Rohstoffe, Sicherheit, Medizin, Logistik und Raumfahrt.

Folgende 10 Unternehmen präsentieren sich in 45-minütigen Slots:

- ALMONTY INDUSTRIES INC (ISIN: CA0203981034) - BIGG DIGITAL ASSETS INC (ISIN: CA0898041086) - BRAINCHIP HOLDINGS LTD. (ISIN: AU000000BRN8) - CARDIOL THERAPEUTICS INC (ISIN: CA14161Y2006) - CLEAN LOGISTICS SE (ISIN: DE000A1YDAZ7) - DEUTSCHE ROHSTOFF AG (ISIN: DE000A0XYG76) - KLEOS SPACE SA (ISIN: AU0000015588) - META MATERIALS INC (ISIN: US59134N1046) - OSINO RESOURCES CORP. (ISIN: CA68828L1004) - SATURN OIL & GAS INC (ISIN: CA80412L1076)

Bitte melden für das IIF ausschließlich über unsere Homepage unter www.ii-forum.com oder HIER an.

Die Teilnahme ist für alle Investoren & Pressevertreter kostenfrei.

Wir freuen uns auf Sie!

Kontakt für Rückfragen:



GBC AG

Marita Conzelmann

+49 821 241133-49

konferenz@gbc-ag.de

Apaton Finance GmbH

Christoph Zeuch

+49 511 6768 733

press@apaton.com

06.10.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

