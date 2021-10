Frankfurt (www.fondscheck.de) - Die mittlerweile doch deutlichen Kursabschläge an den Aktienmärkten verunsichern ETF-Anleger, so die Deutsche Börse AG."Wir sehen deutlich mehr Verkäufe", berichte Christian Dürr von Société Générale. Hubert Heuclin von BNP Paribas melde hingegen noch Nettozuflüsse, vor allem in US-Aktien. ...

