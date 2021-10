Die Voltabox AG (ISIN: DE000A2E4LE9) hat den Verkauf ihrer US-Tochtergesellschaften wie angekündigt erfolgreich abgeschlossen. Die Voltabox of North America, Inc., sowie die Voltabox of Texas, Inc., werden im Rahmen eines Asset Deals vollständig von einem Käufer aus dem nordamerikanischen Kundenkreis des Unternehmens übernommen. Das Closing erfolgte parallel zum Vertragsabschluss. Der Kaufpreis bewegt sich im mittleren einstelligen Millionen-Bereich. Der Vorstand verbindet mit diesem Schritt die Aussicht auf eine nachhaltige Verbesserung der Ertragskraft der Voltabox AG, da das US-Geschäft in ...

