Kapitalmarkt-Standpunkt von Kai Jordan, Vorstand der mwb Wertpapierhandelsbank AG:

"Das Internet ist für uns alle Neuland" bemerkte die scheidende langjährige Bundeskanzlerin 2013 anlässlich eines Besuches des damaligen US-Präsidenten Obama und provozierte damit eine Menge kontroverse Diskussionen. Dabei beschrieb sie durchaus die Realität für einen Teil des Landes, aber eben nicht für "alle". Der Bundestagswahlkampf 2021 hat die Versäumnisse schonungslos zu Tage gefördert.

Und in der Tat wurde in Deutschland abweichend von anderen Ländern noch jahrelang Kupferkabel verlegt und die Telekom profitierte von guten Margen und viel zu hohen Kosten für die längst abgeschriebenen Kupfernetze. Selbst der Bundesverband Breitbandkommunikation kritisierte noch 2019: "Die Bundesnetzagentur sollte sich überlegen, ob sie im Glasfaserzeitalter die richtigen Ausbauanreize setzt", sagte Geschäftsführer Stephan Albers. "Solange die Telekom jede ihrer vollständig abgeschriebenen Kupferleitungen von den Wettbewerbern mit über 11 beziehungsweise 7 Euro entgolten bekommt, hat sie wenig Anreize, in reine Glasfasernetze zu investieren."

Dieses Beispiel beschreibt nur symbolisch die Vielzahl der Themen, die die nun neu zu bildende Regierung jetzt aufzuarbeiten und zu lösen hat. Die Bundestagswahl war ein gutes Stück weit ein Mandat für Veränderung und gerade das Wahlverhalten der jungen Generation mit sehr hohen Anteilen für Grüne und FDP zeigt auch welchen Parteien man auch zutraut, Motor für dieses Mandat zu sein. Die Umfragen des BVMW Bundesverband mittelständische Wirtschaft bei den mittelständischen Unternehmen zur Zufriedenheit ...

