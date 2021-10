Grünheide (Mark) (ots) -Die Zachert TV Produktionsgesellschaft bmH eröffnet jetzt ihr Büro in Grünheide. Die Gemeinde, 5 km südöstlich von Berlin, steht im Fokus der Weltöffentlichkeit. Die TESLA Gigafactory oder der neue Flughafen BER - nur zwei Stichwörter - sorgen für Schlagzeilen. Mit einem komplett eingerichteten Studio und eigenem Kamerateam, nutzt die Zachert TV Produktion den Standortvorteil zwischen Berlin und Frankfurt/O. Schwerpunkt der TV-Produktion sind professionelle Videobeiträge und Audiomaterial mit Themen aus der Region.In Kooperation mit der national und international agierenden TVN Group erfolgt die Vermarktung der Beiträge sowie die Bereitstellung der Produktionstechnik für die Grünheider TV-Gesellschaft. Im Angebot: Kameraequipment auf Broadcast-Standard, Schnitttechnik inkl. der Adobe Creative Cloud sowie Greenscreen für Moderationen. Julian Rössig von TVN: "Wir bieten hier ein breites Spektrum an. Gemeinsam mit der Zachert TV Produktion ist es uns möglich, komplette Beiträge oder Footage-Material, für auswärtige Sendeanstalten schnell und unkompliziert, bereitzustellen." Die Redaktionsleitung übernimmt Tom Schildberg, erfahrener Kameramann, VJ und Produzent. Er kennt das aktuelle Tagesgeschäft unter anderen aus seiner Arbeit für den Dumont Verlag. Schildberg: "Wir sind mit erfahrenen VJs im Einsatz und mit eigener Technik allzeit drehbereit. Natürlich bieten wir auch anderen Kollegen ein schnelles und unkompliziertes Bearbeiten ihrer Beiträge an und unterstützen bei der Umsetzung."Auftakt ist der erste "Tag der offenen Tür" der TESLA Gigafactory. Am 9. Oktober lädt Elon Musk zum County Fair. Der TESLA-Gründer hat sich bereits für das Gigafest mit 9.000 Gästen via Twitter angekündigt. Das Baugelände der Gigafactory soll als Jahrmarkt dienen, angemeldete Besucher können die bereits fertigen Produktionshallen besichtigen. Die Zachert TV-Produktionsgesellschaft ist live dabei."Wir werden alle interessanten Themen aus Grünheide und der Region aufnehmen und redaktionell umsetzen", erklärt Christina Franzen, Pressesprecherin der Gesellschaft. "Und natürlich freuen wir uns auf Hinweise und interessante Geschichten direkt von Grünheider Bürgern".Mehr über die Zachert TV Produktionsgesellschaft unter: www.zachert-tv.deMehr über die TVN Group unter: https://www.tvn.dePressekontakt:Zachert TV Produktionsgesellschaft mbHChristina Franzenredaktion@zachert-tv.deMobil: 01712105282Original-Content von: Zachert TV Produktionsgesellschaft mbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/159066/5038984