So lieferte die Stammmarke Mercedes-Benz von Juli bis Ende September weltweit 428 361 Autos an die Kunden aus - das waren 30,2 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum, wie Daimler am Mittwoch in Stuttgart mitteilte.In vielen Regionen gab es heftige, prozentual zweistellige Rückgänge, so auch in Deutschland und Europa ...

Den vollständigen Artikel lesen ...