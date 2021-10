DJ Grüne schlagen Sondierungen für Ampelkoalition mit SPD und FDP vor

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Grünen haben sich für die Aufnahme vertiefter Sondierungsgespräche mit SPD und FDP über die Bildung einer Ampelkoalition ausgesprochen. "Wir sind zu dem Schluss gekommen, jetzt vertieft mit FDP und SPD weiter zu sprechen", sagte die Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock bei einem Statement nach Gremienberatungen der Partei. "Das schlagen wir der FDP vor, jetzt in ein solches Dreiergremium gemeinsam reinzugehen", erklärte sie.

Man wolle die Gespräche jetzt "zügig in die Wege leiten". Das Land könne sich keine Hängepartie leisten, sagte Baerbock. Eine Reaktion der FDP sei noch nicht bekannt. Die FDP hat für 11.00 Uhr ein Statement angekündigt.

Grünen-Co-Chef Robert Habeck betonte, es handele sich um einen Vorschlag an die FDP. "Einmal sehen, wie sie reagieren wird." Mit der SPD seien die "größten Schnittmengen denkbar", allerdings sei dies auch keine Komplettabsage an ein Jamaika-Bündnis mit Union und FDP. "Wir haben gesehen, dass die Union sich wirklich bemüht hat." Bei CDU und CSU gebe es Bewegung beim Klimaschutz, aber unterschiedliche Sichtweisen zur Gesellschaftspolitik und der europäischen Integration. Am Ende der Sondierungen, die "in einer einstelligen Sitzungszahl bewerkstelligbar sein" könnten, solle eine politische Entscheidung stehen.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/apo

(END) Dow Jones Newswires

October 06, 2021 04:28 ET (08:28 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.