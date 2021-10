Die IGP Advantag AG habe im 1. HJ nur einen kleinen Teil der Ergebnisprognose für das Gesamtjahr erwirtschaftet, was aber nach Einschätzung von SMC-Research der Saisonalität des Geschäfts geschuldet sei. Daher geht der SMC-Analyst Adam Jakubowski von einer starken zweiten Jahreshälfte aus und bestätigt sein Kursziel und sein positives Urteil für die IGP-Aktie.

Den Angaben von SMC-Research zufolge habe die IGP Advantag AG im ersten Halbjahr die Gesamtleistung um fast 40 Prozent auf 24,9 Mio. Euro gesteigert und den Umsatz auf 18,7 Mio. Euro sogar fast verdoppelt. Allerdings gehe der Zuwachs beider Kennzahlen ausschließlich auf den niedrigmargigen Handel mit Emissionszertifikaten zurück, während die Gesamtleistung im Kerngeschäft, den baunahen Dienstleitungen, im Vorjahresvergleich rückläufig gewesen sei. Dementsprechend seien auch der Rohertrag und das EBITDA im Vorjahresvergleich gesunken.

Allerdings sei die Aussagekraft der Halbjahreszahlen für die Beurteilung der tatsächlichen Geschäftsdynamik im Dienstleistungsgeschäft nur begrenzt, weil dieses unterjährig in Abhängigkeit vom Abrechnungsrhythmus starken Schwankungen unterliege und zudem erfahrungsgemäß ein deutlich stärkeres zweites Halbjahr aufweise. Dementsprechend habe IGP die eigene Prognose, die mit einer EBITDA-Zielspanne von 5 bis 7 Mio. Euro bei einem Halbjahreswert von 1,0 Mio. Euro oberflächlich betrachtet noch weit entfernt scheine, bekräftigt.

Das Unternehmen habe die Zuversicht mit einer Vielzahl von gut laufenden Projekten begründet, die in den kommenden Monaten zur Abrechnung anstehen, sowie mit der anhaltend lebhaften Nachfrage und der Gewinnung weiterer Großaufträge im bisherigen Jahresverlauf, so das Researchhaus. Als wichtigen Erfolg werten die Analysten zudem den Einstieg in das erste große eigene Entwicklungsprojekt, in dessen Rahmen IGP in den nächsten Jahren auf einem 5,5 Hektar großen Areal in Fürstenwalde einen Bildungs- und Gesundheitscampus errichten wolle.

Die Analysten haben ihre Schätzungen in Reaktion auf die Halbjahreszahlen zwar an mehreren Stellen modifiziert, doch handele es sich dabei um kleinere Anpassungen, die sich laut SMC-Research zudem in ihrer Wirkung auf das Modellergebnis kompensiert haben. Dementsprechend laute der von den Analysten ermittelte faire Wert weiterhin 3,60 Euro je Aktie. Auf dieser Grundlage sehen sie für die IGP-Aktie weiterhin ein hohes Kurspotenzial und bestätigen deswegen das bisherige Urteil "Buy".

