Greencells erweitert Management-Team im Zuge des starken Unternehmenswachstums und beruft Björn Lamprecht zum neuen Chief Operating Officer der Gesamtgruppe



06.10.2021 / 11:00

Greencells erweitert Management-Team im Zuge des starken Unternehmenswachstums und beruft Björn Lamprecht zum neuen Chief Operating Officer der Gesamtgruppe



Saarbrücken, 6. Oktober 2021 - Greencells, ein weltweit tätiger Entwickler und EPC-Dienstleister für Utility-Scale-Solarkraftwerke, trägt dem anhaltend starken Unternehmenswachstum Rechnung und erweitert das Management-Team. Björn Lamprecht wurde mit Wirkung zum 1. Oktober 2021 zum neuen Chief Operating Officer (COO) der Gesamtgruppe berufen und verantwortet damit das operative Geschäft der Gesamtgruppe. Er folgt Patrick Clemens, der in Personalunion sowohl als COO als auch als Chief Technology Officer (CTO) fungierte und sich zukünftig als CTO vollständig auf die nachhaltige Innovations- und Technologieausrichtung von Greencells konzentrieren wird.



Björn Lamprecht verfügt über langjährige Erfahrung im Bereich der Erneuerbaren Energien. Insbesondere verantwortete er als Chief Operating Officer der GOLDBECK SOLAR GmbH das operative Geschäft, die Umsetzung der Wachstumsstrategie sowie verschiedene M&A-Programme. Zuletzt war er Vorstand der Aquarion AG, eines EPC-Unternehmens im Bereich der nachhaltigen Wasseraufbereitung. Weitere berufliche Stationen umfassen den Industrietechnologie-Anbieter Voith, in dessen Senior Management Björn Lamprecht mehrere Jahre international tätig war, sowie sein erfolgreiches Wirken in der Unternehmensberatung.



Andreas Hoffmann, CEO von Greencells: "Wir freuen uns, dass wir mit Herrn Lamprecht einen ausgewiesenen Experten im Bereich der Erneuerbaren Energien für unser Unternehmen gewinnen konnten. Wir kennen und schätzen Björn Lamprecht bereits seit vielen Jahren, nicht zuletzt, weil wir ihn als damaligen COO von GOLDBECK SOLAR als sehr kompetenten Geschäftspartner kennengelernt haben und wir mit GOLDBECK in einer vertrauensvollen Partnerschaft verbunden sind. Personell sehen wir uns mit Björn Lamprecht im erweiterten Management-Team exzellent aufgestellt, um als einer der größten Solarkonzerne Europas nachhaltig am erwarteten weltweiten Marktwachstum zu partizipieren."



Björn Lamprecht, COO von Greencells: "Greencells hat in den vergangenen Jahren eine sehr spannende Entwicklung genommen, die insbesondere von starkem Unternehmenswachstum geprägt war. Aus meiner Sicht war das jedoch erst der Anfang, denn das Potenzial ist weiterhin enorm. Ich freue mich darauf, Teil dieser Erfolgsstory zu sein und dazu beizutragen, dass Greencells sein Wachstumspotenzial ideal ausschöpft."



Über die Greencells Group:

Die Greencells Group ist ein globaler Projektentwickler und Anbieter von EPC- und O&M-Dienstleistungen für Solargroßkraftwerke. Mit einer Erfolgsbilanz von über 2,2 GWp installierter Kapazität ist das Unternehmen ein erfahrener Partner für die optimale Planung, Finanzierung, Umsetzung und den Betrieb von Solarparks. Die 2009 gegründete Greencells Group mit Hauptsitz in Saarbrücken beschäftigt rund 100 Mitarbeiter sowie mehrere hundert Facharbeiter auf ihren aktiven Baustellen. Als einer der größten europäischen Anbieter von Solarkraftwerken war das Unternehmen bereits erfolgreich an der Errichtung oder Planung von mehr als 135 Photovoltaikanlagen in über 25 Ländern beteiligt.



