Die Energiekrise ist nur eine Illusion? Mitnichten. Berichte aus dieser Woche zeigen, dass wegen der explodierenden Energiepreise zum Beispiel BASF die Düngerproduktion in seinen Werken in Ludwigshafen und Antwerpen runtergefahren hat, eben wegen der explodierenden Energiepreise, die den Unternehmen keine kostendeckende Produktion mehr ermöglichen. Die Preise für Kohle und Gas am Terminmarkt explodieren weiter durch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...