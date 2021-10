Der aus dem Fernsehen ("Die Höhle der Löwen") bekannte Technologie-Investor Frank Thelen hat kürzlich einen neuen Fonds gestartet. In diesem soll möglichst breit in Technologie-Aktien investiert werden, also auch in Aktien aus der Biotechbranche. Ein Kaufkandidat für den Fonds soll Gerüchten zufolge die Aktie von Fate Therapeutics (WKN: A1W50M) sein. Ganz oben auf der Homepage des Unternehmens liest man das Motto des Unternehmens: "One Cell. Many ...

Den vollständigen Artikel lesen ...