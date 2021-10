Sono Motors und Ari Motors haben auf der Messe Intersolar in München einen Elektroleichtfahrzeug-Prototyp mit Solar-Integration vorgestellt. Die Solar-Integration auf der Ladebox des Prototyps liefert bis zu 450 Watt Spitzenleistung und soll so eine Verlängerung der Reichweite von durchschnittlich 20 Kilometer pro Tag ermöglichen. Der Prototyp basiert auf dem bekannten Ari 458 mit Kofferaufbau in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...