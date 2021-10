DJ Chip-Engpässe führen zu Absatzeinbruch Mercedes-Benz Cars

FRANKFURT (Dow Jones)--Die globalen Versorgungsengpässe mit bestimmten Halbleitern haben den Absatz von Mercedes-Benz Cars über den Sommer deutlich beeinträchtigt, vor allem im September. Im dritten Quartal sank der Pkw-Absatz des Stuttgarter Autokonzerns um 30,5 Prozent auf 434.784 Fahrzeuge, wie die Daimler-Tochter mitteilte. In allen Regionen gingen die Auslieferungen der Marke Mercedes-Benz zurück, im Heimatmarkt Deutschland mit einem Minus von 46,6 Prozent besonders deutlich. In Europa betrug das Minus 38,2 Prozent, in China 32,6 und in den USA 19,6 Prozent.

Mercedes setze alles daran, die Kundenaufträge baldmöglichst zu erfüllen, heißt es in der Mitteilung. Die Liefersituation bei Halbleitern bleibe jedoch volatil und dürfte sich auch in den nächsten Quartalen auf Produktion und Absatz auswirken. Der Konzern setzte die vorhandenen Chips anscheinend verstärkt für Elektroautos ein. So stieg der Absatz bei Plug-in-Hybriden und vollelektrischen Fahrzeugen im zurückliegenden Quartal um 34,1 Prozent auf 61.652 Einheiten. Davon waren 19.298 Fahrzeuge rein batterievollelektrische Modelle - hier lag das Plus bei 38,0 Prozent.

Der Bereich Mercedes-Benz Vans (für den gewerblichen Einsatz) verzeichnete ein Absatzminus von 13,3 Prozent auf 83.160 Fahrzeuge.

October 06, 2021 04:44 ET (08:44 GMT)

