Moisburg (ots) -Die Branche der Weihnachtsbaumerzeuger setzt ein positives Zeichen und stemmt sich gegen Teuerungen. Die größten überregionalen Weihnachtsbaum-Verbände rechnen mit ausreichend Bäumen und erwarten keinen bedeutenden Preisanstieg.Inflation, Lieferengpässe, Rohstoffknappheit sowie steigende Transport- und Personalkosten - nicht nur gefühlt wird fast alles teurer. Daher ist die Einschätzung des Bundesverbands der Weihnachtsbaum- und Schnittgrünerzeuger in Deutschland e.V. (BWS) und des Verbands natürlicher Weihnachtsbaum e.V. (VNWB) umso erfreulicher: Die Weihnachtsbaumerzeuger können ausreichend Bäume in guten Qualitäten anbieten und prognostizieren weitgehend konstante Preise. Nur in ausgewählten Segmenten können Preisanpassungen auftreten, die voraussichtlich dennoch nicht die Inflationsrate übersteigen.Preise für die Saison 2021Beide Verbände nennen einen Laufmeterpreis für Nordmanntannen von 21 bis 27 Euro, für Blautannen von 12 bis 16 Euro und für Fichten von 9 bis 12 Euro. "Durch die optimalen Wetterbedingungen und die vorausschauende Arbeit der Familienbetriebe bleiben die Preise aller Voraussicht nach konstant. Damit können wir den treuen Käuferinnen und Käufern, die uns im letzten Jahr trotz Pandemie unterstützt haben, etwas zurückgeben", so Benedikt Schneebecke, Vorsitzender des VNWB. Bernd Oelkers, Vorsitzender des BWS ergänzt: "Da wir kaum Spätfröste, dafür aber ausreichend Niederschläge hatten, können sich alle zum Fest auf einen erschwinglichen und dennoch echten Baum freuen."Reibungsloser Verkauf erwartetAuch wenn andere Branchen von Lieferengpässen betroffen sind, muss laut den Experten niemand darum bangen, rechtzeitig einen Naturbaum zu erhalten. Höfe und Handel bereiten sich auch in diesem Jahr darauf vor, dass immer mehr Menschen den Baum bereits zur Adventszeit kaufen. Der Verkauf im letzten Jahr habe zudem gezeigt, dass ein gut organisierter Verkauf samt Hygienevorschriften problemlos möglich ist.