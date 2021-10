Wenn nicht die Berg- und Talfahrt des Bitcoin, so macht derzeit in Sachen Kryptowährungen vor allem die Regierung in Peking von sich reden. Ihr Vorgehen gegen die Kryptowährungen wird immer härter: Die Zentralbank hat nun alle Krypto-Aktivitäten für illegal erklärt. Und die chinesische Staatsführung hat zudem auch das Krypto-Mining landesweit verboten. Darüber spricht Martin Kerscher auf wallstreet:online tv mit Philipp Sandner, er ist Professor an der Frankfurt School of Finance und Management und Leiter des Frankfurt School Blockchain Center. Neugierig geworden - Abonniere Kanal den Kanal von w:o TV - und verpasse kein Video mehr. - https://www.youtube.com/c/wallstreetonlineTV?subconfirmation=1 - Alles zum Thema Börsen, Aktien, Rohstoffe, Zertifikate, Fonds und vieles mehr in Deutschlands Finanz-Community Nr.1: https://www.wallstreet-online.de/ - Jetzt ab 0 € traden mit dem Broker von Deutschlands größter Finanzcommunity! https://smartbroker.de/ Folge uns auch auf Social Media: Instagram: https://www.instagram.com/smartbroker.de/ - Facebook: https://www.facebook.com/wallstreetonline - Twitter: https://twitter.com/wotwitt - Linkedin: https://www.linkedin.com/company/wallstreetonline-ag