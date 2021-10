Ljubljana, Slowenien (ots/PRNewswire) -Die Effective Medical Assessment Conference (https://mesiconference.com/) am 11. und 12. Oktober 2021 ist den diagnostischen Entwicklungen der neuen Generation gewidmet. Der Schwerpunkt liegt auf den neuesten KI-Innovationstrends wie der prädiktiven medizinischen Beurteilung auf der Grundlage von Daten aus Diagnose-Apps und der Patientengeschichte. Mediziner werden ihre Erfahrungen mit neuen Allround-Diagnoseinstrumenten in der Primärversorgung und Industrieexperten ihre neuesten Diagnoselösungen vorstellen.Der Arztberuf steht mehr denn je auf dem Prüfstand. Er arbeitet intensiv daran, Leben zu retten, und kann dies nicht ohne wirksame Diagnostik tun. In der Primärversorgung werden diagnostische Messungen mit separaten Instrumenten, bei separaten Arztbesuchen, in separaten Formaten und an separaten Orten durchgeführt. Ziel der virtuellen Effective Medical Assessment Conference ist es, die diagnostischen Innovationen zur Überbrückung der aus diesen Gründen entstandenen diagnostischen Lücken aufzuzeigen.Die große Menge an medizinischen Daten, die von diagnostischen Allround-Lösungen wie dem MESI mTABLET (https://www.mesimedical.com/mesi-mtablet/), das eine Reihe von diagnostischen Untersuchungen auf einem einzigen Gerät ermöglicht und zudem mit zahlreichen Diagnose-Apps aufgerüstet werden kann, eröffnet spannende Perspektiven für zukünftige digitale Gesundheitslösungen. Eine davon ist die prädiktive medizinische Bewertung (PMA) mit Hilfe künstlicher Intelligenz. PMA wird sich auf digitale Daten aus Diagnose-Apps und der Patientengeschichte stützen und dazu beitragen, Krankheiten frühzeitig zu erkennen, künftige Ergebnisse vorherzusagen und Maßnahmen zu empfehlen, die in kürzerer Zeit zu einer Diagnose führen."Digitale Lösungen wie das MESI mTABLET helfen dabei, frühzeitig Diagnosen zu stellen und jeden Patienten umfassend zu begleiten. Mithilfe von KI werden wir auch in der Lage sein, rechtzeitig zuverlässige Vorhersagen für die weitere Behandlung zu treffen", sagt Jakob Susteric, CEO von MESI, Ltd. und Sponsor der Konferenz.Informationen zum Unternehmen:MESI, Ltd. (https://www.mesimedical.com/) ist ein innovatives Unternehmen mit Sitz in Europa, das medizinische Geräte für Diagnosezwecke entwickelt und herstellt. Es zielt darauf ab, die Diagnostik zu vereinfachen und den Ärzten zu helfen, Krankheiten in frühen Stadien zu erkennen. Eine ihrer Lösungen ist das MESI mTABLET - ein System, das einen intelligenten drahtlosen 1-Minuten-ABI, ein flexibles Pulsoximeter, ein volldigitales EKG, ein drahtloses TBI, ein Blutdruckmessgerät für sofortige Messungen und ein Spirometer mit animierter Fluss-Volumen-Kurve in Echtzeit kombiniert. Dabei gelten ABI und TBI als entscheidend für die rechtzeitige Erkennung tödlicher kardiovaskulärer Erkrankungen, während das Spirometer und das EKG dazu beitragen können, die Auswirkungen von Long Covid auf der Ebene der Primärversorgung zu überwachen.Kontakt: Manca Ursic Rosas+386 1 620 34 87manca@mesimedical.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1651740/Medical_Assessment_Conference.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1470860/MESI_Logo.jpgOriginal-Content von: MESI Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/155290/5039120