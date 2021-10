Reinbek (ots) -Laut einer aktuellen Umfrage bemängeln knapp drei Viertel der Deutschen das Hörerlebnis beim Fernsehen - die Produktneuheit von Kronoton sorgt ab sofort für entspanntes Fernsehen mit verständlichem Fernsehton.Viele Fernsehzuschauer kennen es: Ständig muss die Lautstärke mit der Fernbedienung ausgeglichen werden, beispielsweise wenn ein Film vom Werbeblock unterbrochen wird. Das stört 72 Prozent der Befragten einer bevölkerungsrepräsentativen Umfrage im Auftrag von Kronoton. Die Firma aus Reinbek bei Hamburg ist auf Entwicklungen im Bereich Audio spezialisiert und bringt jetzt mit dem HDSX TV Sound Optimizer ihr erstes Produkt für Endkonsumenten auf den Markt. Erste Kundenrückmeldungen sowie Testergebnisse belegen: Sobald das handtellergroße Gerät installiert ist, ist die Fernbedienung schnell vergessen.Im Rahmen der Online-Umfrage aus September 2021 mit mehr als 1.000 Bundesbürgern bestätigen zwei Drittel der Befragten zwischen 18 und 34 Jahren, dass sie die Sprache in Filmen oft nicht eindeutig verstehen können und jeder zweite von ihnen kennt die Situation, sich beispielsweise mit dem Partner nicht auf eine Fernseh-Lautstärke einigen zu können. Nicht zuletzt würden sich über zwei Drittel aller Befragten über ein Gerät freuen, das all diese Probleme in den Griff bekommt.Der HDSX TV Sound Optimizer setzt neue Standards für ein entspanntes Fernseh-Klangerlebnis. Dank Plug & Play ist das Einrichten kinderleicht. Die kleine Box wird einfach zwischen TV und Lautsprecher gesteckt und mit den mitgelieferten Klettbandverschlüssen an der Rückseite des Fernsehgeräts befestigt. Die patentierte Technologie macht den Klang mit einer neuen Art von Dynamik-Kompression intensiver. Sie optimiert den TV Sound, indem die leisen Stellen etwas lauter und damit verständlicher werden, während die lauten Stellen bleiben, wie sie sind. Auch immersive und objektbasierte Audioproduktionen wie zum Beispiel 3D Audio werden in Echtzeit optimiert. Der Fernsehzuschauer hat dabei den Eindruck, als befinde er sich mitten im Geschehen."Die bekannten Herausforderungen beim Fernsehton kenne ich persönlich natürlich auch aus eigenem Erleben," so Gunnar Kron, Geschäftsführer von Kronoton und Entwickler des HDSX TV Sound Optimizers. "Es hat mich gereizt, eine Lösung für diese Probleme zu finden. Als Unternehmen, das seit zehn Jahren erfolgreich Audio-Technologien für Lautsprechersysteme herstellt und weltweit vermarktet, haben wir die entsprechende Expertise."Der HDSX TV Sound Optimizer ist im Online-Shop von Kronoton unter www.hdsx.com für 139,- Euro erhältlich.Die Pressemeldung und die Umfrageergebnisse finden Sie hier (https://www.hdsx.com/das-ende-des-schlechten-fernsehtons-der-hdsx-tv-sound-optimizer-macht-schluss-mit-lautstaerkeschwankungen-und-unverstaendlicher-sprache/) .Über KronotonKronoton entwickelt und vermarktet Produkte im Bereich Audio, basierend auf eigenen patentierten Technologien. Das Unternehmen mit Sitz in Reinbek bei Hamburg ist international tätig und sorgt mit seinen Produkten unter der Marke HDSX - High Definition Sound Expansion für die neue Freiheit des Klangs.Bislang im B2B-Bereich aktiv, erobert das Unternehmen aktuell den Endverbrauchermarkt mit der Markteinführung des HDSX TV Sound Optimizers. Gründer und Geschäftsführer ist Gunnar Kron, das Unternehmen feiert 2021 sein zehnjähriges Jubiläum.Über Gunnar KronGunnar Kron war Moderator, Produktionschef und Programmdirektor bei verschiedenen Hamburger Radio- und TV-Sendern. Mit seiner eigenen Musikproduktionsfirma produzierte er nicht nur Songs, sondern spezialisierte sich vor allem auf Sendungs- und Senderverpackungen. Bis zur Gründung von Kronoton arbeitete er gemeinsam mit verschiedenen Künstlern als Komponist und Musikproduzent.Ein Auftrag für die Senderverpackung eines international agierenden TV-Senders stellte den Musikproduzenten Gunnar Kron vor über 20 Jahren vor eine scheinbar unlösbare Aufgabe: Die Jingles sollten ohne Klangverluste in mono, stereo und surround abgespielt werden können. Diese Anforderung war mit dem damaligen Stand der Technik nicht zu lösen. Gunnar Kron ließ sich nicht aufhalten und schaffte das angeblich Unmögliche. Er erarbeitete einen Algorithmus und erweiterte so das Klangfeld im Raum, ohne die Hörer in ihrer Bewegungsfreiheit einzuschränken. Seine Produktion war damit kompatibel mit allen drei Wiedergabetechniken und klang individuell immer optimal. Das war der Anfang von HDSX.Heute ist Gunnar Kron das Master Mind hinter allen Soft- und Hardwarelösungen, die Kronoton anbietet, er entwickelt alle Technologien und Produkte, die Firma hat mehrere Patente in diesem Bereich inne.