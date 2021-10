Neuwied (ots) -Es ist allgemein bekannt: Nach einer Krankheit oder einer Operation fallen alltägliche Dinge nicht mehr leicht. Das wird besonders in fortgeschrittenem Alter deutlich, wenn sich der Körper langsamer erholt. Die Treppe erscheint steiler und länger als noch am Tag zuvor. Immer weiter scheint die Kleidung zu werden, denn das Körpergewicht reduziert sich. Sogar das Spiel mit den Enkeln wird anstrengend. Es fehlt die Lust und die Energie, um selbst zu kochen. Und das Essen schmeckt einfach nicht mehr.Dabei ist ein guter Ernährungszustand ein wesentlicher Beitrag zur Gesunderhaltung und Heilung des Körpers. Denn durch die Ernährung nimmt er alle Stoffe zu sich, die zur Energiebildung benötigt werden. Ist das Kaloriendefizit zu hoch, kann die notwendige Energie für Regeneration nicht zur Verfügung gestellt werden und es wird schwerer, im Alltag zu bestehen.Eine wissenschaftliche Studie[1] belegt, dass mindestens ein Drittel der Patienten bei ihrer Einlieferung in eine internistische Klinik mangelernährt sind, oder von Mangelernährung bedroht sind. Mit fortschreitendem Alter der Patienten steigen diese Zahlen auf etwa 50 %. Betrachtet wurde der Einfluss einer individuell angepassten Ernährung auf die Behandlung. Das Ergebnis bestätigte die Vermutung, denn die Komplikations- und Sterblichkeitsrate sank durch die optimierte Ernährung. Und was im klinischen Bereich gilt, gilt auch im häuslichen Bereich.Trinknahrung zur UnterstützungTrinknahrung hilft dabei, die fehlenden Mikro- und Makronährstoffe zu ergänzen. Dabei wurde sie bisher nur in wenigen Geschmacksvarianten angeboten und sorgte dadurch häufig für Missmut bei Patienten. Ihren Zweck der Nahrungsergänzung erfüllt Trinknahrung dabei, aber geschmacklich überzeugte sie bislang eher selten.Das hat sich geändert, denn Medizin und Kulinarik wurden kombiniert. Das Unternehmen B.Braun brachte den Gourmet-Koch Alfons Schuhbeck und die Oberärzte Privatdozent Dr. Michael Adolph des Universitätsklinikum Tübingen sowie Professor Dr. Marc Martignoni vom Klinikum Rechts der Isar in München zusammen. Alle drei sind Ernährungsspezialisten, aber mit verschiedenen Fachgebieten. Schuhbeck ist Starkoch mit ausgezeichneten Restaurants, Gewürz- und Müsliladen in München. Dr. Adolph ist Anästhesist und Intensivmediziner mit einem fest etablierten Ernährungsteam an seinem Lehrstuhl. Professor Martignoni ist Chirurg und Ernährungsspezialist. Er erforscht unter anderem den extremen Gewichtsverlust aufgrund von Tumoren an Magen oder Darm (Kachexie bei gastrointestinalen Tumoren).Das Team entwickelte mit My ®Nutricomp eine geschmackvolle Lösung speziell für Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen ihre Nahrung ergänzen müssen. Während sich Starkoch Schuhbeck um die Aromavielfalt kümmerte, stellten Dr. Adolph und Professor Martignoni die bedarfsgerechte Versorgung mit Nährstoffen und Energie sicher. Abgerundet durch die einfache Zubereitung aller Varianten können Patienten auf Wunsch süße oder pikante Geschmacksrichtungen entdecken. Und das ganz ohne weitere Zutaten kaufen, mühselig verarbeiten und kochen zu müssen. Unter den zwölf Gerichten sind Frühstücksvarianten wie "Joghurt mit Waldfrüchten". Auch Suppen wie die "Champignon-Cremesuppe" und passend dazu als Hauptgang "Gulasch", sind im Angebot. Zum Dessert gibt es unter anderem die Geschmacksrichtung "Käsekuchen".Die Trinknahrung kommt zusätzlich zur festen Kost zum Einsatz. Und dann auch nur nach oder zwischen den normalen Mahlzeiten. So bleibt der Appetit auf die eigentlichen Speisen bestehen. Denn eins steht fest: Priorität hat das "richtige" Essen mit abbeißen, kauen und schlucken - wo es möglich ist. Deswegen wird je nach Appetit die gesamte Packung, manchmal jedoch auch nur ein Schluck gebraucht. Dabei ist die Anwendung von My ®Nutricomp denkbar einfach. Die Würzmischung wird mit der neutralen, vollbilanzierten Trinknahrung gemischt. Die Mischung hat 1,5 kcal/ml und gilt somit als hochkalorisch. Danach wird geschüttelt und genossen. Bei Bedarf kann die Zubereitung vorab gekühlt beziehungsweise bei heißen Gerichten in einem hitzebeständigen Gefäß erwärmt werden.Trinknahrung ist verordnungsfähigNützlich zu wissen ist, dass Trinknahrung bei entsprechender medizinischer Indikation verschrieben werden kann. Somit werden die Kosten für die hochkalorische Trinknahrung von der Krankenkasse übernommen. Die Pflegekräfte der TransCare Service GmbH können Patienten und Angehörigen weitere Informationen zur Anwendung liefern und sie beim gezielten Einsatz des Nährstoffausgleichs unterstützen. Sie wissen, wie die passende Trinknahrung für den Geschmack und Bedarf gefunden wird und können Auskunft über die Verordnungsfähigkeit geben. Wenn sich im täglichen Gebrauch Fragen ergeben, sind sie der richtige Ansprechpartner. Nur genießen darf jeder Patient für sich.Über die TransCare Service GmbHDie TransCare Service GmbH ist ein überregionales Homecare-Unternehmen, das Patienten im ambulanten Bereich mit medizinischen Hilfsmitteln ausstattet. In enger Zusammenarbeit mit Krankenhäusern, Ärzten und Krankenkassen ermöglicht TransCare eine umfassende Komplettversorgung in verschiedenen Therapiefeldern. Als Bindeglied zwischen medizinischen Einrichtungen und Patienten erleichtert TransCare die Zusammenarbeit im Behandlungsprozess und sorgt damit nicht nur beim Patienten für Sicherheit und Vertrauen.[1]Schuetz P, Fehr R, Baechli V, Geiser M, Deiss M, Gomes F, et al. Individualised nutritional support in medical inpatients at nutritional risk: a randomised clinical trial. Lancet. 2019 Jun 8;393(10188):2312-2321. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31030981/ (Abrufdatum: 23.08.2021)Pressekontakt:TransCare Service GmbHBreslauer Straße 60D-56566 NeuwiedTel: +49 2631 / 92 55 0Fax: +49 2631 / 92 55 15E-Mail: info@transcare-service.deInternet: https://www.transcare-service.de/Original-Content von: TransCare Service GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133963/5039109