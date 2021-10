LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Swiss Re von 91 auf 92 Franken angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach Milliardenschäden durch Naturkatastrophen in diesem Jahr rechne er für das dritte Quartal des Rückversicherers mit einem Nettoverlust von 0,3 Milliarden US-Dollar, schrieb Analyst Ivan Bokhmat in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Anleger sollten sich für 2022 aber wieder auf steigende Margen einstellen, selbst wenn die Swiss Re ihr Katastrophen-Budget aufstocken müsste./tav/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2021 / 18:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2021 / 04:10 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0126881561

SWISS RE-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de