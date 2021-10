Bei BioNTech werden die Vorzeichen immer dunkler. Die Aktie verliert quasi permanent an Boden und hat innerhalb der vergangenen 14 Tage nun schon 30 Prozent an Wert verloren. Dabei sieht es im Unternehmen selber gar nicht schlecht aus. So hat die europäische Arzneimittelbehörde gestern eine pauschale Booster-Impfung empfohlen und die Notfallzulassung für den Impfstoff für die Altersgruppe der fünf- bis elfjährigen ist wohl nur eine Frage der Zeit. Trotzdem geht der Kurs heute ...

Den vollständigen Artikel lesen ...