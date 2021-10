DGAP-News: Finanzchef 24 GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges

Finanzchef 24 GmbH: Insurtech Finanzchef24 kooperiert mit Fintech Baufi24 und bietet Franchisenehmern eigenentwickelte individuelle Gewerbeversicherung



06.10.2021 / 12:26

Pressemitteilung Insurtech Finanzchef24 kooperiert mit Fintech Baufi24 und bietet Franchisenehmern eigenentwickelte individuelle Gewerbeversicherung Geschäftsstellenleiter von Baufi24 können ihre Selbständigkeit mit maßgeschneiderten Leistungsmerkmalen und Preisvorteilen absichern



(München, 06. Oktober 2021) Das Münchener Insurtech Finanzchef24 und das Hamburger Fintech Baufi24 kooperieren: Die Franchisenehmer von Baufi24 können ihre unternehmerische Tätigkeit ab sofort mit einer eigens für sie entwickelten Versicherungslösung absichern. Exakt auf die Bedürfnisse der selbständigen Baufinanzierungsspezialisten von Baufi24 abgestimmt, bietet die Absicherungslösung von Finanzchef24 neben der obligatorischen Berufshaftpflichtversicherung auch Bausteine einer Inhaltsversicherung, Cyber-Police und Betriebshaftpflicht. Finanzchef24 bietet den Geschäftsstellenverantwortlichen damit eine ganzheitliche Absicherung gegen unterschiedliche Risiken aus einer Hand zu attraktiven Konditionen, unkomplizierte Prozesse sowie individuelle Beratung und Betreuung.



Tomas Peeters, CEO bei Baufi24, kommentiert die Zusammenarbeit: "Unsere Geschäftsstellenleiter repräsentieren unsere Marke und ergänzen unsere digitale Baufinanzierungsberatung für unsere Kunden vor Ort. Im Rahmen unseres Wachstums erweitern wir auch die Geschäftsstellen vor Ort. Damit sich unsere Franchisenehmer auf unsere Kunden konzentrieren können, sind sie mit Finanzchef24 in ihrer Selbständigkeit optimal abgesichert." Benjamin Papo, Co-CEO bei Finanzchef24, ergänzt: "Wir freuen uns sehr, dass mit Baufi24 ein wachstumsstarkes Fintech für seine Franchisepartner auf uns setzt. Diese Kooperation unterstreicht unsere Leistungsfähigkeit: Unternehmern bieten wir unkomplizierte digitale Prozesse und individuelle, persönliche Beratung und Betreuung durch unsere Spezialisten. Zudem können wir mit unserem Knowhow, unseren Partnern und unseren Prozessen maßgeschneiderte, zielgruppenspezifische Versicherungslösungen entwickeln, die es so bislang nicht gibt. Denn Kundennähe heißt für uns, genau die Lösungen anzubieten, die die Kunden wirklich brauchen."



Über Finanzchef24



Finanzchef24 definiert den Markt der Gewerbeversicherungen für Einzel- und Kleinunternehmer (SME) neu. Das Münchener Insurtech vereint digitale Kommunikation und Prozesse mit der Kompetenz des Versicherungsspezialisten und der Unabhängigkeit einer Plattform. Unternehmer erhalten so die für sie optimale Absicherung und können sich voll auf ihr Geschäft konzentrieren. Über 40 Versicherer machen ihre Lösungen effizient und zielgenau den richtigen Kunden zugänglich. Das Konzept von Finanzchef24 hat bereits 45.000 aktive Kunden überzeugt.

Finanzchef24 GmbH

Hohenlindener Str. 1

81677 München

Tel.: +49 89 716 772 700

Fax: +49 89 716 772 800

E-mail: presse@finanzchef24.de



Pressekontakt

SCRIVO PUBLIC RELATIONS

Ansprechpartnerin: Katja Kraus

Elvirastraße 4, Rgb.

D-80636 München

Tel.: +49 89 45 23 508 13

Fax: +49 89 45 23 508 20

E-mail: katja.kraus@scrivo-pr.de

Web: www.scrivo-pr.de

