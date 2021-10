Mit der JES.GREEN Invest GmbH hat eine neue Anleihe-Emittentin die KMU-Kapitalmarktbühne betreten. Das Unternehmen ist gemeinsam mit der Schwestergesellschaft JES GROUP in der Photovoltaik-Branche tätig und begibt aktuell eine fünfjährige Anleihe (ISIN: DE000A3E5YQ2) mit einem Zielvolumen von 10 Mio. Euro bei einer jährlichen Verzinsung von 5,0 %. Wir haben mit dem Gründer der JES GROUP, Jonas Holtz, über die Geschäftstätigkeit, die Debüt-Anleihe sowie die Hintergründe der Emission gesprochen.

Anleihen Finder: Sehr geehrter Herr Holtz, stellen Sie uns doch kurz die JES Unternehmensgruppe sowie die JES.GREEN Invest GmbH vor? Wofür steht "JES" und wie gestaltet sich die Unternehmensstruktur?

Jonas Holtz: "JES" steht für "Jederzeit Erneuerbaren Strom". Diesem Leitmotiv folgend agieren wir gemeinsam mit unserer Schwestergesellschaft JES GROUP GmbH als Unternehmensgruppe und bieten Aufdachphotovoltaikanlagen in ganz Deutschland an. Während sich die JES.GREEN Invest dabei auf die Finanzierung der Anlagen, die an Immobilienbesitzer weiterverpachtet werden, konzentriert, reichen die Services unserer Schwestergesellschaft von der Akquise über die Installation und Inbetriebnahme bis hin zur Wartung.

Anleihen Finder: Was ist das Alleinstellungsmerkmal der JES Unternehmensgruppe in einem umkämpften und wachsenden Marktumfeld? Welchen Mehrwert bieten Sie Ihren Kunden?

"Dank unseres Konzepts bieten wir Immobilienbesitzern eine wirtschaftlich attraktive und liquiditätsschonende Lösung an"

Jonas Holtz: Unser USP besteht eindeutig darin, dass wir mit dem beschriebenen Full-Service-Angebot im Bereich der Aufdachphotovoltaikanlagen die gesamte Wertschöpfungskette abdecken. Unser Markt wächst in der Tat. Gleichzeitig ist die Wettbewerbssituation angesichts der Marktpotenziale nicht besonders intensiv. Schließlich sind ungenutzte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...