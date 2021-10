Köln (ots) -Die Folgen des Klimawandels sind zunehmend spürbar. Bei der UN-Klimakonferenz im schottischen Glasgow vom 31. Oktober bis 12. November stehen die Maßnahmen der Staaten im Kampf gegen den Klimawandel auf dem Prüfstand. Auch US-Präsident Joe Biden wird erwartet. RTL und ntv berichten umfassend über das politische Großereignis. ntv setzt einen Programmschwerpunkt rund um das Thema Klima.Unter dem Motto "Wie schaffen wir Klimawandel" begleitet ntv die UN-Klimakonferenz mit aktueller Berichterstattung vor Ort sowie umfangreichen Sonderprogrammierungen. So nimmt der Nachrichtensender diverse News Spezials rund um den Klimagipfel und ein neues Klima Update Spezial (6.11., 18.15 Uhr) ins Programm. Zusätzlich werden sich an zwei Themenabenden (1.11. und 10.11.) zahlreiche Dokumentationen eingehend mit dem Themenkomplex Klima befassen. In einem neuen Wirtschaftstalk diskutieren am 10. November um 23.30 Uhr ntv Wirtschaftschef Ulrich Reitz und Startup-Expertin Janna Linke mit Gästen über das Zusammenspiel von Wirtschaft und Klima. Darüber hinaus beschäftigen sich auch die Telebörse, die Ratgeber-Sendungen sowie das Startup Magazin (8.11., 14.30 Uhr) mit dem Klima. Zusätzlich informiert auch ntv.de mit diversen Artikeln und Videos.Sonja Schwetje, Chefredakteurin ntv und Netzwerke RTL NEWS: "Die UN-Klimakonferenz in Glasgow ist eines der wichtigsten nachrichtlichen Ereignisse in diesem Jahr. Die Folgen der Klimaerwärmung sowie die globalen Maßnahmen dagegen werden für jeden Menschen individuell spürbar werden. ntv sieht sich in der Verantwortung, das Thema kontinuierlich zu begleiten, abstrakte Sachverhalte verständlich zu machen und so ein Bewusstsein für die Relevanz des Themas zu schaffen."Auch RTL berichtet umfangreich über den Klimagipfel. Bereits vorab ordnet das Klima Update am 28. Oktober ein, was es mit der UN-Klimakonferenz auf sich hat. Zum Auftakt meldet sich am 1. November Maik Meuser für RTL Aktuell um 18.45 Uhr live aus Glasgow. Darüber hinaus sind mehrere Reporterinnen und Reporter im Einsatz, um über aktuelle Entwicklungen und Ergebnisse zu berichten.Pressekontakt:Volontärin Kommunikation Information & Sport: Michelle Wilbois | T: +49 221 456-74105 | michelle.wilbois@rtl.deJunior Managerin Unternehmenskommunikation: Anna Velken | T: +49 221 456-74305 | anna.velken@rtl.deOriginal-Content von: RTL News, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154530/5039265