Sie ist einer der großen Überflieger im MDAX der vergangenen Monate: die Aktie von Nemetschek. Im 6-Monatsvergleich fangiert das Papier mit einem Plus von 55 Prozent auf Platz 3 der besten MDAX-Werte hinter Zooplus und K+S. Doch am heutigen Mittwoch geht es kräftig nach unten. Grund sind gleich drei Abstufungen durch Analysten.Stifel hat Nemetschek nach starkem Lauf in diesem Jahr von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 72 auf 95 Euro angehoben. Die Aktie des Bausoftware-Herstellers ...

