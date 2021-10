FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Hennes & Mauritz von 150 auf 145 schwedische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Die Drittquartalszahlen des Modehändlers seien schwer zu analysieren, schrieb Analyst Adam Cochrane in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der vorsichtige Ausblick auf das vierte Quartal stehe einem erfreulichen Quartalsgewinn und einer unerwartet hohen Dividende gegenüber. Der Konzern nutze die Möglichkeiten, die Lagerbestände zu senken, nur unzureichend./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2021 / 07:37 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: SE0000106270

