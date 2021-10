Unterföhring (ots) -- Die TV Premiere der neuen Episoden ab 22. November auf Sky Atlantic- Auch über den Streamingdienst Sky Ticket sowie über Sky Q auf Abruf- Michael C. Hall kehrt als Deutschlands beliebtester Serienkiller zurück- Ebenfalls wieder dabei: Jennifer Carpenter als Dexters Schwester Deb- Auch alle vorherigen acht Staffeln auf Abruf verfügbarDie SHOWTIME Special Event Serie "Dexter: New Blood" mit Michael C. Hall als Deutschlands beliebtestem Serienkiller kehrt am 22. November zurück. Die zehn neuen Episoden sind immer wöchentlich montags um 21.15 Uhr auf Sky Atlantic zu sehen sowie parallel auf dem Streamingdienst Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf verfügbar.Über "Dexter: New Blood":Zehn Jahre nachdem Dexter (https://www.sky.de/serien/dexter-10775) während des Hurricanes Laura verschwand finden wir ihn in "Dexter: New Blood" quicklebendig und mit neuem Namen in der fiktionalen Kleinstadt Iron Lake, im Staat New York, wieder. Dexter mag sein neues Leben genießen, aber im Zuge unerwarteter Ereignisse in dieser eng verbundenen Gemeinschaft kehrt unweigerlich auch sein dunkler Begleiter zurück.Neben Michael C. Hall kehrt auch der ursprüngliche "Dexter"-Star Jennifer Carpenter als seine Schwester Deb in einer neuen Version zurück. Jack Alcott spielt Dexters jugendlichen Sohn Harrison, der auf mysteriöse Weise in Dexters Leben zurückkehrt, nachdem er zehn Jahre von ihm getrennt war. Zur Besetzung gehören außerdem Julia Jones ("The Mandalorian"), Alano Miller ("Sylvie's Love"), Johnny Sequoyah ("Believe") und Clancy Brown ("The Crown", "Billions®"). Clyde Phillips ist ebenfalls wieder als Showrunner an Bord. "Dexter: New Blood" besteht aus zehn einstündigen Episoden.Die Originalserie "Dexter" feierte im Herbst 2006 in den USA Premiere und zeigte Hall in der Hauptrolle als Dexter Morgan, ein komplizierter und zwiespältiger Experte für Blutspritzer bei der Polizei von Miami, der sich nebenbei als Serienmörder betätigt. Die Serie wurde zu einer der meistgelobten Fernsehserien und erhielt mehrere Emmy®-Nominierungen als beste Fernsehserie sowie einen angesehenen Peabody Award im Jahr 2008 und wurde zweimal zu einer der zehn besten AFI-Fernsehserien gewählt.Produziert von SHOWTIME, Executive Producers von "Dexter: New Blood" sind Clyde Phillips, Michael C. Hall, Scott Reynolds, Marcos Siega, Bill Carraro, John Goldwyn und Sara Colleton. Den internationalen Vertrieb verantwortet ViacomCBS Global Distribution Group.Facts:Originaltitel: "Dexter: New Blood", Thrillerserie, 10 Episoden, á ca. 60 Minuten, USA 2021. Executive Producer: Clyde Phillips, Michael C. Hall, Scott Reynolds, Marcos Siega, Bill Carraro, John Goldwyn, Sara Colleton. Autoren: Jeff Lindsay, Clyde Phillips. Showrunner: Clyde Philips. Regie: Marcos Siega. Darsteller: Michael C. Hall, Jennifer Carpenter, Jack Alcott, Julia Jones, Alano Miller, Johnny Sequoyah, Clancy Brown.Ausstrahlungstermine:Ab 22. November 2021, montags um 21.15 Uhr, wöchentlich eine Episode auf Sky Atlantic sowie auf dem Streamingdienst Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf. Wahlweise auf Deutsch oder in der Originalfassung sowie in UHD-Qualität. Staffeln eins bis acht von "Dexter" stehen ebenfalls auf Abruf zur Verfügung.Über Sky Ticket:Der Streaming-Dienst Sky Ticket (https://skyticket.sky.de/) ist jederzeit, überall und ohne lange Vertragsbindung verfügbar. Für Sky Ticket benötigen Kunden lediglich ein internetfähiges Gerät, oder den Sky Ticket TV Stick mit Zugang zu weiteren 37 Apps. Ein Receiver ist nicht nötig. Ganz gleich, ob Kunden preisgekrönte Serien, Blockbuster-Filme, Live-Sport oder einfach nur ein Extra-Fernsehprogramm für die Kinder sehen möchten, Sky Ticket bietet jederzeit die passenden Pakete für Unterhaltung, Kino und Sport. Apropos Sport: Mit Sky Ticket erleben Kunden den besten Live-Sport, darunter die Topspiele der Bundesliga, alle Spiele der 2. Bundesliga, des DFB-Pokals und der Premier League, alle Formel-1-Rennen, die LIQUY MOLY Handball Bundesliga, die National Hockey League, die Wanda Diamond League, sowie das Beste aus Tennis und Golf.Film- und Serienfans streamen mit Sky Ticket jederzeit ohne Vertragsbindung mehr als 1.000 Filme, Blockbuster-Serien von HBO, Fox und Warner TV sowie preisgekrönte Sky Originals. (https://www.sky.de/originals) Für weitere Informationen besuchen Sie skyticket.de.Über Sky Atlantic HD:Sky Atlantic zeigt die herausragenden Programme von HBO, dem erfolgreichsten US-Premiumsender. Neben bei Kritikern und Zuschauern gleichermaßen beliebten Serien gibt es exklusive TV-Premieren der neuesten HBO-Produktionen wie "Westworld (https://www.sky.de/serien/westworld-111835)" "Mare of Easttown (https://www.sky.de/serien/mare-of-easttown-218235)" und "Game of Thrones - Das Lied von Eis und Feuer" (https://www.sky.de/serien/game-of-thrones-11004) zu sehen. Darüber hinaus präsentiert Sky Atlantic außergewöhnliche Serien von Showtime, wie z.B. "Billions (https://www.sky.de/serien/billions-45310)", Sky Originals aus Italien und UK, wie "Gomorrha - Die Serie" oder "Chernoby (https://www.sky.de/serien/chernobyl-173093)l". Alle Serien sind sowohl in Deutsch als auch in englischer Originalfassung verfügbar. Darüber hinaus werden ausgewählte Inhalte plattformunabhängig auf Abruf bereitgestellt und können somit völlig flexibel abgerufen werden. Sky Ticket ist als eigenständiger Service - mit monatlicher Laufzeit - der flexible Weg zu Premium-Inhalten von Sky.Diese Mitteilung ist im Internet unter https://info.sky.de abrufbar. Weitere Informationen finden Sie zudem unter https://www.sky.de/serien sowie auf www.facebook.com/SkyDeutschland und www.instagram.com/skydeutschland.Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q (https://www.sky.de/produkte/sky-q-157404?wkz=WSPGS51&gclid=EAIaIQobChMInYSau-zp8AIVjvlRCh0JNwIXEAAYASAAEgJZvfD_BwE) und Sky Ticket (https://skyticket.sky.de/) sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Pressekontakt:Kontakt für Medien:Birgit EhmannExternal CommunicationsTel: 089/9958 6850birgit.ehmann@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandtwitter.com/SkySerientwitter.com/BirgitEhmannKontakt für Fotomaterial:Patricia Navarijo GomezBilder.Presse@sky.deOder direkt über das Fotoweb: https://medien.sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/5039367