Kapitalmarkttage - oder im Finanzsprech Capital Markets Days (CMD) - von börsennotierten Unternehmen sind normalerweise die perfekte Gelegenheit für Analysten, Investoren und die Finanzpresse, um einmal wirklich tief in eine Gesellschaft einzusteigen. Die Kehrseite der Medaille: Wenn drei Vorstände und vielleicht auch zwei Bereichsleiter ein Update zu einzelnen Geschäften geben und hinterher noch Frage-Antwort-Runde ist, ... The post Stemmer Imaging: Gelungene Veranstaltung appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...