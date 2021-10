DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Lieferprobleme belasten deutschen Auftragseingang

Der Auftragseingang der deutschen Industrie hat sich im August weitaus schwächer als erwartet entwickelt, was maßgeblich an den Lieferkettenproblemen des Autosektors gelegen haben dürfte. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) sank er gegenüber dem Vormonat um 7,7 Prozent und lag kalenderbereinigt nur noch um 11,7 (Juli: 26,1) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen monatlichen Rückgang von 1,5 Prozent prognostiziert.

Baseler Bankreguliererin Rogers optimistisch in Sachen Basel 3

Die scheidende Generalsekretärin des Baseler Ausschusses für Bankenaufsicht, Carolyn Rogers, ist zuversichtlich, dass die Eigenkapitalrichtlinie Basel 3 unverwässert in europäisches Recht umgesetzt werden kann. "Ich bin eine Optimistin, und die Nachrichten aus Brüssel klangen generell gut", sagte Rogers in einer Veranstaltung von Standard & Poor's (S&P).

Gewerkschaft: Bundesweiter Streik auf dem Bau wird immer wahrscheinlicher

Zum ersten Mal seit Jahrzehnten könnte es zu einem bundesweiten Streik auf deutschen Baustellen kommen. "Ein bundesweiter Streik am Bau ist so wahrscheinlich wie seit 20 Jahren nicht mehr", sagte der Bundesvorsitzende der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU), Robert Feiger, der Süddeutschen Zeitung. Für die knapp 900.000 Arbeitnehmer im Bauhauptgewerbe fordert die IG BAU mehr Lohn und insbesondere eine höhere Entschädigung für die oft langen Arbeitswege zu Baustellen.

Corona-Krise lässt Gewerbesteuer 2020 einbrechen

Lockdown, Umsatzeinbrüche und Kurzarbeit haben im Jahr 2020 für einen scharfen Rückgang der Einnahmen aus der Gewerbesteuer gesorgt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete, fielen die Gewerbesteuereinnahmen der Gemeinden gegenüber dem Vorjahr um 10,1 Milliarden Euro oder 18,2 Prozent auf rund 45,3 Milliarden Euro.

Regulierer wollen systemische Stablecoins genau überwachen

Das Committee on Payments and Market Infrastructures (CPMI) und die International Organization of Securities Commissions (IOSCO) haben ihren Willen bekräftigt, sogenannte Stablecoins entsprechend ihrer systemischen Bedeutung zu regulieren. "Dieses Konsultationsdokument ist Ausdruck des Bekenntnisses der internationalen Aufsichtsbehörden, das Prinzip 'gleiches Risiko, gleiche Regulierung' zu gewährleisten, um potentielle Risiken zu identifizieren und die Entwicklung einer angemessenen Aufsicht zum Schutz der Finanzstabilität zu gewährleisten", schrieb CPMI-Vorsitzender Jon Cunliffe zur Veröffentlichung eines Konsultationsberichts.

Grüne schlagen Sondierungen für Ampelkoalition mit SPD und FDP vor

Die Grünen haben sich für die Aufnahme vertiefter Sondierungsgespräche mit SPD und FDP über die Bildung einer Ampelkoalition ausgesprochen. "Wir sind zu dem Schluss gekommen, jetzt vertieft mit FDP und SPD weiter zu sprechen", sagte die Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock bei einem Statement nach Gremienberatungen der Partei. "Das schlagen wir der FDP vor, jetzt in ein solches Dreiergremium gemeinsam reinzugehen", erklärte sie.

FDP nimmt Vorschlag der Grünen für Ampel-Sondierungen an

Nach den Grünen hat sich auch die FDP für die Aufnahme von Sondierungen zu einer Ampelkoalition beider Parteien mit der SPD ausgesprochen. "Wir haben den Vorschlag eines Gesprächs mit der SPD angenommen, um Gemeinsamkeiten zu prüfen, die unser Land nach vorne bringen", sagte Parteichef Christian Lindner bei einem Statement nach Beratungen von Bundesvorstand und Bundestagsfraktion der FDP in Berlin.

Spahn: Corona-Impfquote gut, aber für den Winter nicht ausreichend

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hält die aktuelle Corona-Situation für beherrschbar. Allerdings sei eine höhere Impfquote nötig, um gut durch die kälteren Monate zu kommen. Wichtig sei zudem eine Impfung gegen Grippe, um eine Überbelastung des Gesundheitssystems zu vermeiden. Das Robert Koch-Institut rief zur weiteren Nutzen von Masken in Schulen und Kindergärten bis zum Frühjahr auf.

Chemie-Nobelpreis geht an Deutschen Benjamin List und einen US-Forscher

Der Nobelpreis für Chemie geht in diesem Jahr an den deutschen Chemiker Benjamin List und seinen US-Kollegen David MacMillan. Die beiden Wissenschaftler werden für die Entwicklung eines neuen Instruments zum Aufbau von Molekülen geehrt, wie die Schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm bekanntgab. Die sogenannte asymmetrische Organokatalyse habe großen Einfluss auf die pharmazeutische Forschung gehabt und die Chemie "grüner" gemacht.

Bericht: Österreichische Polizei durchsucht Kanzleramt und ÖVP-Zentrale in Wien

Die österreichische Polizei hat am Mittwochmorgen laut Medienberichten Büros in der Parteizentrale der Regierungspartei ÖVP sowie im Kanzleramt durchsucht. ÖVP-Vize-Generalsekretärin Gaby Schwarz bestätigte die Durchsuchungen in der Parteizentrale, ohne allerdings nähere Angaben zu machen. Wie die Zeitung Die Presse berichtete, betraf die Razzia das engste Umfeld von Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz.

EU-Spitzen beraten mit Balkanstaaten über Beitrittsperspektive

Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union haben ihr Gipfeltreffen in Slowenien mit Beratungen über die Beitrittsperspektive für die Balkanländer fortgesetzt. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und ihre 26 EU-Kollegen trafen dafür am Mittwoch auf dem Renaissanceschloss in Brdo pri Kranju mit den Staats- und Regierungschefs von Albanien, Nordmazedonien, Bosnien und Herzegowina, Serbien, Montenegro und dem Kosovo zusammen.

Taiwans Verteidigungsminister spricht von der "düstersten" Lage seit 40 Jahren

Die fortwährende Verletzung des taiwanischen Verteidigungsluftraums durch chinesische Kampfflugzeuge hat nach den Worten des taiwanischen Verteidigungsminister Chiu Kuo Cheng die "düsterste" Lage im Dauerkonflikt mit der Volksrepublik seit 40 Jahren heraufbeschworen. Eine "kleine Unachtsamkeit" oder eine "Fehlkalkulation" könne bereit eine Krise auslösen. China sei bereits 2025 in der Lage, einen groß angelegten Angriff auf die Insel zu starten, warnte Chiu im Parlament in Taipeh.

+++ Konjunkturdaten +++

Eurozone/Einzelhandelsumsatz Aug +0,3% gg Vm, unverändert gg Vj

US/MBA Market Index Woche per 1. Okt -6,9% auf 684,5 (Vorwoche: 734,9)

US/MBA Purchase Index Woche per 1. Okt -1,7% auf 275,7 (Vorwoche: 280,4)

US/MBA Refinance Index Woche per 1. Okt -9,6% auf 3.037,6 (Vorwoche: 3.359,5)

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

October 06, 2021 07:30 ET (11:30 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.