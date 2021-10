1. Call-Optionsschein auf Deutsche Telekom Bei den meistgehandelten Optionsscheinen an der Euwax gibt es nach mehreren Tagen einen Wechsel an der Spitze. Ein Call-Optionsschein auf die Deutsche Telekom löst den Call auf die ASML Holding ab. Der Call auf die T-Aktie wird von den Stuttgarter Derivateanlegern überwiegend gekauft. 2. Knock-out-Call auf Saubere Zukunft Index 2 In dem Knock-out-Call auf den Saubere Zukunft Index 2 liegt ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Käufern und Verkäufern vor. ...

