DJ Söder beerdigt Chance auf Jamaika-Koalition

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--CSU-Chef Markus Söder sieht die Unionsparteien auf dem Weg in die Opposition. Die Entscheidung von Grünen und FDP für vertiefte Sonderungsgespräche mit der SPD sei eine "de facto Absage" an Jamaika und Vorentscheidung für eine Ampel-Regierung, sagte Söder. Hier müsse man ehrlich sein. Zuvor hatte CDU-Chef Armin Laschet erklärt, die Unionsparteien seien weiter zu Gesprächen mit Grünen und FDP bereit.

Söder betonte allerdings, dass CDU und CSU nur dann zu weiteren Gesprächen bereit seien, wenn die Koalitionsverhandlungen zwischen SPD, Grünen und FDP gescheitert seien. Die Union würden sich nicht in einer dauerhafte Warteschleife für Koalitionsgespräche mit den Grünen und FDP begeben, um eine sogenannte Jamaika-Regierung zu bilden.

"Wir wollten Jamaika, ich wollte Jamaika. Ich habe beim Klimaschutz mehr Angebote gemacht, als die CDU wahrscheinlich zu Beginn des Wahlkampfs hätte machen können", sagte Söder. "Aber die Entscheidung ist jetzt anders gefallen. Und man muss halt irgendwann auch eine Entscheidung akzeptieren. Das hat ja keinen Sinn, wenn man sich die Welt anders redet als sie wirklich ist. "

Grüne und vor allem die FDP hätten ein schlechtes Gewissen wegen ihrer Entscheidung und man versuche die eigenen Wähler noch bei der Stange zu halten.

"Man hätte heute auch anders entscheiden können. Man hätte Parallelgespräche machen können. Wir hätten uns das gut vorstellen können, dass man sagt, jetzt redet man einmal zu dritt. Also fair wäre gewesen, einmal zu dritt da und einmal zu dritt da, wenn man es hätte offen halten wollen."

Die Ampel müsse jetzt auf den Weg gebracht werden. "Wenn die Ampel scheitert, und wenn es ein Scheitern der Ampel gibt, dann ist auch Olaf Scholz als Kanzlerkandidat gescheitert. Dann kann es sein, so wie vor vier Jahren, dass man nochmal neu diskutiert. Aber was ja keinen Sinn macht, dass man so Schattenverhandlungen führt", betonte Söder.

October 06, 2021

