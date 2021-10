Der Bitcoin ist seit Anfang Oktober wieder im Aufwind und legt auch am heutigen Mittwochnachmittag - gegen den allgemeinen Trend am Kryptomarkt - weitere drei Prozent zu. Ein prominenter Coin übertrifft diese Performance jedoch um ein Vielfaches.Die Spaß-Kryptowährung Shiba Inu (SHIB) schießt am Mittwoch um bis zu 75 Prozent nach oben und knüpft damit an die irrsinnige Performance der letzten Tage an. Innerhalb einer Woche beläuft sich das Kursplus damit bereits auf mehr als 200 Prozent. Zum aktuellen ...

