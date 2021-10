Die wirtschaftliche Entwicklung in den USA ist weiterhin solide. Der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe (ISM manufacturing index) stieg im September entgegen dem erwarteten Rückgang von 59,9 auf 61,1 Punkte und zeigte damit eine weiterhin positive Stimmung an. Auch die Auftragseingänge für langlebige Wirtschaftsgüter stiegen im August gegenüber dem Vormonat stärker als erwartet um 1,8 Prozent. Ausgabenfreudig zeigten sich auch die US-Konsumenten: Im August stiegen deren Ausgaben stärker als erwartet um 0,8 Prozent gegenüber dem Vormonat. Die Einkaufsmanagerindizes in China ...

