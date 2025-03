Erwerbslücke zwischen Männern und Frauen sinkt auf 10

Verarbeitendes Gewerbe hinkt hinterher

IFR-Award kürt 10 Frauen, die die Zukunft der Robotik 2025 gestalten

Die Erwerbstätigkeit in der Europäischen Union hat über alle Sektoren hinweg den höchsten Stand seit zwanzig Jahren erreicht: Die Erwerbsquote der 15- bis 64-jährigen stieg auf 71,7 %. Gleichzeitig verringerte sich die Erwerbslücke zwischen Männern und Frauen, von fast 15 im Jahr 2005 auf heute 10 %. Das verarbeitende Gewerbe in der EU hinkt dieser Entwicklung hinterher.

"Wie die jüngsten Eurostat-Daten zeigen, hat sich die Gleichstellung der Geschlechter bei der Erwerbstätigkeit in der Europäischen Union insgesamt verbessert", sagt Dr. Susanne Bieller, Generalsekretärin der International Federation of Robotics. "Allerdings sind im produzierenden Gewerbe noch immer sehr wenige Frauen als Ingenieurinnen und Wissenschaftlerinnen beschäftigt: Hier liegt deren Anteil nur bei 22,4 - das ist weniger als die Hälfte verglichen mit dem Anteil von 45,6 in den Dienstleistungsberufen."

Die Europäische Kommission hebt die Robotik als Schlüsseltechnologie für Innovation im neuen "Kompass für Wettbewerbsfähigkeit" ausdrücklich hervor. Frauen für naturwissenschaftliche, technische, ingenieurwissenschaftliche und mathematische Fächer (MINT) zu begeistern und entsprechende Karrieremöglichkeiten auszuloten, ist ein wichtiger Erfolgsfaktor: Gemischte Teams aus Frauen und Männern treiben die Innovation voran, und die Robotikbranche bietet hervorragende Chancen für hochwertige Arbeitsplätze.

Das zeigen eindrucksvoll die Erfolgsgeschichten der 10 Frauen, die die IFR dieses Jahr als Mitgestalterinnen für die Zukunft der Robotik ausgewählt hat.

"IFR's 10 Women Shaping the Future of Robotics in 2025" sind:

Albane Dersy, Inbolt, Frankreich

Inbolt, Frankreich Ashlie Taivalkoski, SCHUNK, USA

SCHUNK, USA Dr. Caren Dripke, Lorch Schweißtechnik, Deutschland

Lorch Schweißtechnik, Deutschland Julia Astrid Riemenschneider, Rethink Robotics, USA

Rethink Robotics, USA Kari DeSantis, Fanuc America, USA

Fanuc America, USA Kate Feng Xu, ABB Robotics, China

ABB Robotics, China Kateryna Portmann, ANYbotics, Schweiz

ANYbotics, Schweiz Susanne Nördinger, Universal Robots, Deutschland

Universal Robots, Deutschland Yumie Kubota, YASKAWA Electric Corporation/AI Cube, Japan

YASKAWA Electric Corporation/AI Cube, Japan Yunzhi Qi, YOUIBOT Robotics, China

Mehr Details hierzu inklusive der Profile der einzelnen Frauen werden sukzessive auf der IFR-Website veröffentlicht. Eine Zusammenfassung finden Sie bereits hier: https://ifr.org/ifr-press-releases/news/ifrs-women-in-robotics-2025

