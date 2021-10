MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Fuchs Petrolub auf "Add" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Die Aktie des Mannheimer Schmierstoffherstellers habe sich zuletzt enttäuschend entwickelt, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Markt überschätze die Bedeutung der Nachfrage aus der Autoindustrie, unterschätzte auf der anderen Seite aber das Potenzial durch Instandhaltungsleistungen im Automotive-Bereich und noch mehr die starke Nachfrage aus anderen Industriesegmenten./mf/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2021 / 08:28 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A3E5D64

