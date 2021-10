Per 1. Oktober ist der aws-Gründerfondsmanager Ralf Kunzmann als Geschäftsführer zur Erste Asset Management in die neue Erste Private Capital gewechselt. Er wird mit Werner Edlinger und Thomas Bobek das Geschäft mit Eigenkapital- bzw. eigenkapitalähnlichen Finanzierungen an nicht börsennotierten Unternehmen verantworten. Die Erste Group-Aktie verliert in Wien zeitweise 1,09 Prozent auf 38,88 Euro. ...

