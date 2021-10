Am deutschen Aktienmarkt tanzt der Bär. DAX und Co stehen gehörig unter Druck. Der Leitindex notiert erstmals seit langer Zeit wieder unter der Marke von 14.900, nachdem er kurz nach Handelsstart die wichtige 15.000-Punkte-Marke durchbrochen hatte. Die nächsten Haltemarken liegen fünf Monate zurück. Auch in diesem Umfeld stehen einige Small Caps besonders im Fokus - nicht ohne Grund. Was gibt es Neues bei den einzelnen Werten? Wo liegen mögliche Kursziele?Villeroy & Boch ist ein Wiederholungstäter. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...