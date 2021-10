Angesichts des absehbaren Endes der Corona-Krise wächst das Vertrauen der Anleger in die schwer gebeutelte Luftfahrt- und Tourismus-Branche. Nach der Lufthansa will auch der deutsch-britische Reisekonzern TUI staatliche Hilfen mit einer milliardenschweren Kapitalerhöhung zurückzahlen. TUI will bei den Anlegern 1,1 Milliarden Euro einsammeln, um...

Den vollständigen Artikel lesen ...