Original-Research: COGIA AG - von Dr. Kalliwoda Research GmbH

Einstufung von Dr. Kalliwoda Research GmbH zu COGIA AG

Unternehmen: COGIA AG

ISIN: DE000A3H2226



Anlass der Studie: Comprehensive Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 06.10.2021

Kursziel: 7,70

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Dr. Norbert Kalliwoda



Sehr geehrte Damen und Herren,



anbei erhalten sie unseren Comprehensive Update zur Cogia AG, einem führenden Unternehmen im Wachstumsmarkt Customer-Experience- und Social-Media-Management.



Besonders interessant ist die Übernahme von 51% der Anteile an der elastic.io GmbH im September 2021. Die elastic.io ist ein schnellwachsendes und innovatives Technologieunternehmen aus Bonn, das seit der Gründung als Start-up-Unternehmen im Jahr 2013 auf dem Markt der Cloud-basierten Anwendungen agiert. Mit der Übernahme von elastic.io kann sich Cogia damit von all ihren Konkurrenten auf dem Markt deutlich abheben. Die daraus Synergien aus dieser Übernahme beschreibt der Vorstand Pascal Lauria wie folgt: 'Cogia bringt mit ihrer Big Data und KI-Lösung Customer Experience ins Quadrat und mit elastic.io jetzt auch die zu verarbeitenden Daten'.

Seitdem das Unternehmen im Dezember 2020 im Freihandel an der Börse Düsseldorf notiert ist, bewegt sie sich derzeit in einer Seitwärtsentwicklung. Unserer Meinung nach besteht für die weitere Zukunft ein Aufwärtspotential.



Wir laden Sie herzlich ein, unsere Analyse zu lesen und sich von unserer positiven Einschätzung überzeugen zu lassen.



Bereich: IT, Software

Marktkapitalisierung: 12 Mio. EURO

Bloomberg Ric/ Reuters ISIN und WKN

Marktsegment: Freiverkehr Düsseldorf und Berlin



Content:

1 H1 2021 Bericht 3

2 Aktuelle Vorkommnisse 4

3 Unternehmensprofil 5

4 SWOT-Analyse 12

5 Marktübersicht 13

6 Aktionärsstruktur 14

7 Team 14

8 Bewertung 16

9 Gewinn- und Verlustrechnung 17

10 Bilanz 18

11 Finanzielle Kennziffern 19

12 Contacts 20

13 Wesentliche Informationen, Offenlegungen und Haftungsausschlüsse 21



Dear Ladies and Gentlemen,



Please find enclosed our Comprehensive Update for Cogia AG, a leading company in the growth market of customer experience and social media management.



The acquisition of 51% of the shares in elastic.io GmbH in september 2021 is particularly interesting. elastic.io is a fast-growing and innovative technology company from Bonn, Germany, which has been operating in the market for cloud-based applications since it was founded as a start-up in 2013. With the acquisition of elastic.io, Cogia can thus clearly differentiate itself from all its competitors in the market. CEO Pascal Lauria describes the resulting synergies from this acquisition as follows: 'Cogia brings Customer Experience into the square with its Big Data and AI solution, and with elastic.io now also the data to be processed.'



Since the company was listed in free trade on the Düsseldorf Stock Exchange in December 2020, it has currently been moving sideways. In our opinion, there is upside potential for the future.



We invite you to read our analysis and be convinced by our positive assessment.



Sector: IT, Software

Market capitalization: 12 million EURO

Bloomberg Ric/ Reuters ISIN and WKN

Market segment: open market Düsseldorf and Berlin



°