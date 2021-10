An der Wall Street kündigen sich zur Wochenmitte deutliche Verluste in der Eröffnungsphase an. Die Inflationssorgen der Anleger vermischen sich mit der Angst vor weiter steigenden Preisen für Öl und den möglichen Auswirkungen auf die Geldpolitik der US-Notenbank Fed. Der positive ADP-Arbeitsmarktbericht (+568.000 neue Stellen) könnte die Sorgen anheizen. Der Future auf den Dow Jones büßt vorbörslich rund 200 Punkte ein, für den S&P500 und den Nasdaq geht es ebenfalls nach unten. Bei all den vorherrschenden ...

