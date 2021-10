Die standardmäßige Einführung der Zwei-Faktor-Authentifizierung soll für mehr Sicherheit sorgen. Voraussetzung ist allerdings die richtige Konfiguration eures Google-Accounts. In einem Blogpost hat Google am heutigen Mittwoch bekannt gegeben, dass in Kürze die Zwei-Faktor-Authentifizierung für alle Nutzer:innen ausgerollt werden soll. Zumindest für alle, deren Nutzerkonten richtig konfiguriert sind. Ist das Zwei-Schritt-Loginverfahren einmal aktiviert, sollen Nutzer:innen eine Benachrichtigung über den Login-Versuch zur Überprüfung auf ihrem Smartphone erhalten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...