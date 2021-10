Der massive Ausfall aller Facebook-Dienste am Montagabend ist auf zwei Fehler zurückzuführen. Ein Techniker hat mit einem simplen Befehl das Backbone-Netz abgeschaltet, eine Software hat es nicht verhindert. Facebook-Manager Santosh Janardhan ist zuständig für die technische Infrastruktur der Plattform. In einem ausführlichen Blogbeitrag erläutert er, was zu dem sechsstündigen Ausfall von Whatsapp, Facebook und Instagram geführt hat. Spoiler: Es war eine Kombination aus einem menschlichen Versagen und einem Software-Bug. Mehr zum Thema Whatsapp, Facebook und Instagram weltweit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...