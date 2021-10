Wien (www.fondscheck.de) - Anbei eine aktuelle Pressemitteilung der Erste Asset Management GmbH:Private Equity als Asset Klasse in der Erste Asset Management konzentriertPrivate Equity wird als Finanzierungsform in der Region Österreich, Zentral- und Osteuropa immer wichtiger. Die bisherigen Aktivitäten der österreichischen Erste Group Bank AG werden jetzt in der Erste Asset Management gebündelt. Private Equity als Finanzierungsform sind für die Entwicklung und das Wachstum einer Volkswirtschaft und damit des Kapitalmarktes essenziell. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...